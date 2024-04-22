Юринов Василий Никифорович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Юринов Никифор Гаврилович
Рождение ребёнка
13.09.1896 ст.
Мать ребёнка: Юринова Евдокия Демидовна
Рождение ребёнка
20.08.1899 ст.
Дочь: Юринова Фёкла Васильевна
Мать ребёнка: Юринова Евдокия Демидовна
Рождение ребёнка
11.02.1902 ст.
Дочь: Юринова Анастасия Васильевна
Мать ребёнка: Юринова Евдокия Демидовна
Рождение ребёнка
06.07.1903 ст.
Дочь: Юринова Анна Васильевна
Мать ребёнка: Юринова Евдокия Демидовна
Рождение ребёнка
23.07.1904 ст.
Дочь: Юринова Анна Васильевна
Мать ребёнка: Юринова Евдокия Демидовна
Рождение ребёнка
01.10.1908 ст.
Мать ребёнка: Юринова Евдокия Демидовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно