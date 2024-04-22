Юринов Василий Никифорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЮринов Василий Никифорович

Юринов Василий Никифорович

Место рождения

Белое, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Юринов Никифор Гаврилович

Мать: не указана

Белое, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
13.09.1896 ст.

Сын: Юринов Пётр Васильевич

Мать ребёнка: Юринова Евдокия Демидовна

Белое, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
20.08.1899 ст.

Дочь: Юринова Фёкла Васильевна

Мать ребёнка: Юринова Евдокия Демидовна

Белое, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
11.02.1902 ст.

Дочь: Юринова Анастасия Васильевна

Мать ребёнка: Юринова Евдокия Демидовна

Белое, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
06.07.1903 ст.

Дочь: Юринова Анна Васильевна

Мать ребёнка: Юринова Евдокия Демидовна

Белое, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
23.07.1904 ст.

Дочь: Юринова Анна Васильевна

Мать ребёнка: Юринова Евдокия Демидовна

Белое, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
01.10.1908 ст.

Сын: Юринов Михаил Васильевич

Мать ребёнка: Юринова Евдокия Демидовна

Белое, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Юринова Евдокия Демидовна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close