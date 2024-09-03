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Самоловов Яков Дионисьев

Место рождения

д.Малысак Уватского района

Дата рождения

22.10.1860

Дата смерти

19.07.1901

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1860

Отец: Самоловов Дионисий (Денис) Васильевич

Мать: Самоловова (Слинкина) Анна Стефановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Самоловова (Поспелова) София Ильина

Рождение ребёнка
19.10.1889

Дочь: Нестерова (Самоловова) Параскева Яковлевна

Мать ребёнка: Самоловова (Поспелова) София Ильина

Рождение ребёнка
09.11.1894

Сын: Самоловов Григорий Яковлев

Мать ребёнка: Самоловова (Поспелова) София Ильина

Рождение ребёнка
24.06.1897

Дочь: Кугаевская (Самоловова) Марфа Яковлева

Мать ребёнка: Самоловова (Поспелова) София Ильина

Рождение ребёнка
10.09.1899

Дочь: Самоловова (Самоловова) Людмила Яковлева

Мать ребёнка: Самоловова (Поспелова) София Ильина

Смерть
19.07.1901

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