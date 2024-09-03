Самоловов Яков Дионисьев
Место рожденияд.Малысак Уватского района
Дата рождения22.10.1860
Дата смерти19.07.1901
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1860
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.10.1889
Дочь: Нестерова (Самоловова) Параскева Яковлевна
Мать ребёнка: Самоловова (Поспелова) София Ильина
Рождение ребёнка
09.11.1894
Сын: Самоловов Григорий Яковлев
Мать ребёнка: Самоловова (Поспелова) София Ильина
Рождение ребёнка
24.06.1897
Дочь: Кугаевская (Самоловова) Марфа Яковлева
Мать ребёнка: Самоловова (Поспелова) София Ильина
Рождение ребёнка
10.09.1899
Дочь: Самоловова (Самоловова) Людмила Яковлева
Мать ребёнка: Самоловова (Поспелова) София Ильина
Смерть
19.07.1901