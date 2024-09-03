Самоловова (Слинкина) Анна Стефановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
Дата смерти10.09.1900
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.12.1846
Дочь: Поспелова (Самоловова) Анисья Дионисовна
Отец ребёнка: Самоловов Дионисий (Денис) Васильевич
д.Малысак Уватского района
Рождение ребёнка
31.05.1848
Сын: Самоловов Дионисий Дионисов
Отец ребёнка: Самоловов Дионисий (Денис) Васильевич
д.Малысак Уватского района
Рождение ребёнка
22.10.1860
Отец ребёнка: Самоловов Дионисий (Денис) Васильевич
д.Малысак Уватского района
Рождение ребёнка
27.06.1865
Дочь: Преснецова (Самоловова) Марфа Дионисовна
Отец ребёнка: Самоловов Дионисий (Денис) Васильевич
д.Малысак Уватского района
Смерть
10.09.1900
д.Малысак Уватского района