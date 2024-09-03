Самоловова (Слинкина) Анна Стефановна 1825 — найти родственников по фамилии на Familio
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Самоловова (Слинкина) Анна Стефановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

10.09.1900

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Самоловов Дионисий (Денис) Васильевич

Рождение ребёнка
30.12.1846

Дочь: Поспелова (Самоловова) Анисья Дионисовна

Отец ребёнка: Самоловов Дионисий (Денис) Васильевич

д.Малысак Уватского района
Рождение ребёнка
31.05.1848

Сын: Самоловов Дионисий Дионисов

Отец ребёнка: Самоловов Дионисий (Денис) Васильевич

д.Малысак Уватского района
Рождение ребёнка
22.10.1860

Сын: Самоловов Яков Дионисьев

Отец ребёнка: Самоловов Дионисий (Денис) Васильевич

д.Малысак Уватского района
Рождение ребёнка
27.06.1865

Дочь: Преснецова (Самоловова) Марфа Дионисовна

Отец ребёнка: Самоловов Дионисий (Денис) Васильевич

д.Малысак Уватского района
Смерть
10.09.1900
д.Малысак Уватского района

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