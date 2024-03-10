Клепикова (Черемнова) Мария Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клепикова (Черемнова) Мария Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Черемнов Семен Иванович??

Мать: Черемнова Наталья

Рождение ребёнка
18.11.1939

Дочь: Голомолзина Валентина Федотовна

Отец ребёнка: Клепиков Федот Григорьевич

Тоурак, Алтайский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Клепикова Александа Федотовна

Отец ребёнка: Клепиков Федот Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Клепикова Анна Федотовна

Отец ребёнка: Клепиков Федот Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Клепиков Михаил Федотович

Отец ребёнка: Клепиков Федот Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Клепиков Василий Федотович

Отец ребёнка: Клепиков Федот Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Клепиков Степан Федотович

Отец ребёнка: Клепиков Федот Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Клепиков Федот Григорьевич

Смерть
Неизвестно
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