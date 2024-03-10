Клепиков Федот Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Клепиков Григорий
Рождение ребёнка
18.11.1939
Дочь: Голомолзина Валентина Федотовна
Мать ребёнка: Клепикова Мария Семеновна
Тоурак, Алтайский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Клепикова Александа Федотовна
Мать ребёнка: Клепикова Мария Семеновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Клепикова Анна Федотовна
Мать ребёнка: Клепикова Мария Семеновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Клепиков Михаил Федотович
Мать ребёнка: Клепикова Мария Семеновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Клепиков Василий Федотович
Мать ребёнка: Клепикова Мария Семеновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Клепиков Степан Федотович
Мать ребёнка: Клепикова Мария Семеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно