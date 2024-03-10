Клепиков Федот Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клепиков Федот Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Клепиков Григорий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.11.1939

Дочь: Голомолзина Валентина Федотовна

Мать ребёнка: Клепикова Мария Семеновна

Тоурак, Алтайский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Клепикова Александа Федотовна

Мать ребёнка: Клепикова Мария Семеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Клепикова Анна Федотовна

Мать ребёнка: Клепикова Мария Семеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Клепиков Михаил Федотович

Мать ребёнка: Клепикова Мария Семеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Клепиков Василий Федотович

Мать ребёнка: Клепикова Мария Семеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Клепиков Степан Федотович

Мать ребёнка: Клепикова Мария Семеновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Клепикова Мария Семеновна

Смерть
Неизвестно
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