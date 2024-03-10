Черемнова Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черемнова Наталья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1882

Сын: Черемнов Гавриил? Семенович?

Отец ребёнка: Черемнов Семен Иванович??

Тоурак, Алтайский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Клепикова Мария Семеновна

Отец ребёнка: Черемнов Семен Иванович??

Смерть
Неизвестно
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