Черемнова Наталья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1882
Сын: Черемнов Гавриил? Семенович?
Отец ребёнка: Черемнов Семен Иванович??
Тоурак, Алтайский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Клепикова Мария Семеновна
Отец ребёнка: Черемнов Семен Иванович??
Смерть
Неизвестно