Semenoff (Popov) Nellie Anatasia M — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Semenoff (Popov) Nellie Anatasia M

Место рождения

Kars Verrell or Salem, Russia, Now, Eastern, Turkey

Дата рождения

13.05.1893

Дата смерти

05.07.1970

Пол

Женский

Отец

1862 г.р.

Мать

1864 г.р.

Муж

1892 г.р.

Дети

1911 г.р.
1914 г.р.
1916 г.р.
1918 г.р.
1923 г.р.
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Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1893

Отец: Попов Popoff Максим Maxim Савельевич Savelich

Мать: Popoff Evodotia Constantinovna

Kars Verrell or Salem, Russia, Now, Eastern, Turkey
Рождение ребёнка
01.01.1911

Сын: Semenoff John Alex

Отец ребёнка: Семенищев Seminishev «seminoff» Alex P

Selim, Russia
Рождение ребёнка
1914

Сын: Semenoff Peter Alex

Отец ребёнка: Семенищев Seminishev «seminoff» Alex P

Рождение ребёнка
1916

Сын: Semenoff Max Alex

Отец ребёнка: Семенищев Seminishev «seminoff» Alex P

Рождение ребёнка
1918

Дочь: Britton Dorothy Alex

Отец ребёнка: Семенищев Seminishev «seminoff» Alex P

Рождение ребёнка
1923

Сын: Semenoff James Alex

Отец ребёнка: Семенищев Seminishev «seminoff» Alex P

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Семенищев Seminishev «seminoff» Alex P

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Семенищев Seminishev «seminoff» Alex P

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Семенищев Seminishev «seminoff» Alex P

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Семенищев Seminishev «seminoff» Alex P

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семенищев Seminishev «seminoff» Alex P

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семенищев Seminishev «seminoff» Alex P

Смерть
05.07.1970
San Francisco, San Francisco, California, USA
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