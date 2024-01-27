Semenoff (Popov) Nellie Anatasia M
Место рожденияKars Verrell or Salem, Russia, Now, Eastern, Turkey
Дата рождения13.05.1893
Дата смерти05.07.1970
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1893
Kars Verrell or Salem, Russia, Now, Eastern, Turkey
Рождение ребёнка
01.01.1911
Сын: Semenoff John Alex
Отец ребёнка: Семенищев Seminishev «seminoff» Alex P
Selim, Russia
Рождение ребёнка
1914
Сын: Semenoff Peter Alex
Отец ребёнка: Семенищев Seminishev «seminoff» Alex P
Рождение ребёнка
1916
Сын: Semenoff Max Alex
Отец ребёнка: Семенищев Seminishev «seminoff» Alex P
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Britton Dorothy Alex
Отец ребёнка: Семенищев Seminishev «seminoff» Alex P
Рождение ребёнка
1923
Сын: Semenoff James Alex
Отец ребёнка: Семенищев Seminishev «seminoff» Alex P
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.07.1970
San Francisco, San Francisco, California, USA