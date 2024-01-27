Semenoff James Alex — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиSemenoff James Alex

Semenoff James Alex

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1923

Дата смерти

1930

Пол

Мужской

Отец

1892 г.р.

Мать

1893 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923

Отец: Семенищев Seminishev «seminoff» Alex P

Мать: Semenoff Nellie Anatasia M

Смерть
1930
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close