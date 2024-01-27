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Semenoff James Alex
Semenoff James Alex
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1923
Дата смерти
1930
Пол
Мужской
Отец
Семенищев Seminishev «seminoff» Alex P
1892 г.р.
Мать
Semenoff (Popov) Nellie Anatasia M
1893 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923
Отец:
Семенищев Seminishev «seminoff» Alex P
Мать:
Semenoff Nellie Anatasia M
Смерть
1930
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