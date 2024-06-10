Никитина александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНикитина александра

Никитина александра

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

из
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Васильев ларион(илларион)

Рождение ребёнка
1871

Дочь: Ларионова александра

Отец ребёнка: Васильев ларион(илларион)

Рождение ребёнка
1872

Сын: Ларионов георгий

Отец ребёнка: Васильев ларион(илларион)

Рождение ребёнка
1877

Дочь: Ларионова матрена

Отец ребёнка: Васильев ларион(илларион)

Рождение ребёнка
1884

Сын: Ларионов ефим

Отец ребёнка: Васильев ларион(илларион)

Рождение ребёнка
1886

Дочь: Ларионова мария

Отец ребёнка: Васильев ларион(илларион)

Рождение ребёнка
1898

Дочь: Ларионова ольга

Отец ребёнка: Васильев ларион(илларион)

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.