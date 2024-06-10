Никитина александра
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Ларионова александра
Отец ребёнка: Васильев ларион(илларион)
Рождение ребёнка
1872
Сын: Ларионов георгий
Отец ребёнка: Васильев ларион(илларион)
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Ларионова матрена
Отец ребёнка: Васильев ларион(илларион)
Рождение ребёнка
1884
Сын: Ларионов ефим
Отец ребёнка: Васильев ларион(илларион)
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Ларионова мария
Отец ребёнка: Васильев ларион(илларион)
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Ларионова ольга
Отец ребёнка: Васильев ларион(илларион)
Смерть
Неизвестно