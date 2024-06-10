Васильев ларион(илларион)
Место рождениясельцо толстухново кудеверской волости
Дата рождения1844
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1844
Отец: василий стефанов
Мать: екатерина дементьева
сельцо толстухново кудеверской волости
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Никитина александра
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Ларионова александра
Мать ребёнка: Никитина александра
сельцо толстухново кудеверской волости
Рождение ребёнка
1872
Сын: Ларионов георгий
Мать ребёнка: Никитина александра
сельцо толстухново кудеверской волости
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Ларионова матрена
Мать ребёнка: Никитина александра
Рождение ребёнка
1884
Сын: Ларионов ефим
Мать ребёнка: Никитина александра
сельцо толстухново кудеверской волости
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Ларионова мария
Мать ребёнка: Никитина александра
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Ларионова ольга
Мать ребёнка: Никитина александра
сельцо толстухново кудеверской волости
Смерть
Неизвестно