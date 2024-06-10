Васильев ларион(илларион) 1844 — найти родственников по фамилии на Familio
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Васильев ларион(илларион)

Место рождения

сельцо толстухново кудеверской волости

Дата рождения

1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

из
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: василий стефанов

Мать: екатерина дементьева

сельцо толстухново кудеверской волости
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Никитина александра

Рождение ребёнка
1871

Дочь: Ларионова александра

Мать ребёнка: Никитина александра

сельцо толстухново кудеверской волости
Рождение ребёнка
1872

Сын: Ларионов георгий

Мать ребёнка: Никитина александра

сельцо толстухново кудеверской волости
Рождение ребёнка
1877

Дочь: Ларионова матрена

Мать ребёнка: Никитина александра

Рождение ребёнка
1884

Сын: Ларионов ефим

Мать ребёнка: Никитина александра

сельцо толстухново кудеверской волости
Рождение ребёнка
1886

Дочь: Ларионова мария

Мать ребёнка: Никитина александра

Рождение ребёнка
1898

Дочь: Ларионова ольга

Мать ребёнка: Никитина александра

сельцо толстухново кудеверской волости
Смерть
Неизвестно

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