Неонила Самуиловна 26.10.1883 — найти родственников по фамилии на Familio
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Неонила Самуиловна

Место рождения

д. Лейкино, Глинковский р-он, Смоленской обл., Смоленская область

Дата рождения

26.10.1883

Дата смерти

22.08.1884

Пол

Женский

Отец

1853 г.р.

Мать

1854 г.р.

Дети

Не указаны

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ЕЩ
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Место
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Рождение
26.10.1883

Отец: Самуил Трофимов (Трофимович)

Мать: Вера Ивановна

д. Лейкино, Глинковский р-он, Смоленской обл., Смоленская область
Место жительства
Неизвестно
д. Лейкино, Глинковский р-он, Смоленской обл., Смоленская область
Смерть
22.08.1884
д. Лейкино, Глинковский р-он, Смоленской обл., Смоленская область

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