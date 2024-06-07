Неонила Самуиловна
Место рожденияд. Лейкино, Глинковский р-он, Смоленской обл., Смоленская область
Дата рождения26.10.1883
Дата смерти22.08.1884
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1883
Отец: Самуил Трофимов (Трофимович)
Мать: Вера Ивановна
д. Лейкино, Глинковский р-он, Смоленской обл., Смоленская область
Место жительства
Неизвестно
д. Лейкино, Глинковский р-он, Смоленской обл., Смоленская область
Смерть
22.08.1884
д. Лейкино, Глинковский р-он, Смоленской обл., Смоленская область