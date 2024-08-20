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Рагозин Дмитрий Петрович

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Место рождения

мещовск, Мещовский район, Калужская область, Russian Federation

Дата рождения

1875

Дата смерти

1940

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Рагозин Петр Афанасьевич

Мать: Рагозина (Дахт) Мария К

Рождение ребёнка
12.08.1899

Сын: Рагозин Сергей Дмитриевич

Мать ребёнка: Рагозина (Головнина) Серафима Сергеевна

Рождение ребёнка
03.04.1901

Дочь: Блинова (Рагозина) Мария Дмитриевна

Мать ребёнка: Рагозина (Головнина) Серафима Сергеевна

Рождение ребёнка
13.09.1902

Сын: Рагозин Дмитрий Дмитриевич

Мать ребёнка: Рагозина (Головнина) Серафима Сергеевна

Рождение ребёнка
1904

Дочь: Кателина (Рагозина) Наталья Дмитриевна

Мать ребёнка: Рагозина (Головнина) Серафима Сергеевна

Рождение ребёнка
14.08.1905

Дочь: Деконская (Рагозина) Елена Дмитриевна

Мать ребёнка: Рагозина (Головнина) Серафима Сергеевна

Рождение ребёнка
1909

Дочь: Пальковская (Рагозина) Татьяна Дмитриевна

Мать ребёнка: Рагозина (Головнина) Серафима Сергеевна

Смерть
1940
Похороны
Неизвестно

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