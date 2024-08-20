Рагозин Дмитрий Петрович
Место рождениямещовск, Мещовский район, Калужская область, Russian Federation
Дата рождения1875
Дата смерти1940
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: Рагозин Петр Афанасьевич
Мать: Рагозина (Дахт) Мария К
Рождение ребёнка
12.08.1899
Сын: Рагозин Сергей Дмитриевич
Мать ребёнка: Рагозина (Головнина) Серафима Сергеевна
Рождение ребёнка
03.04.1901
Дочь: Блинова (Рагозина) Мария Дмитриевна
Мать ребёнка: Рагозина (Головнина) Серафима Сергеевна
Рождение ребёнка
13.09.1902
Сын: Рагозин Дмитрий Дмитриевич
Мать ребёнка: Рагозина (Головнина) Серафима Сергеевна
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Кателина (Рагозина) Наталья Дмитриевна
Мать ребёнка: Рагозина (Головнина) Серафима Сергеевна
Рождение ребёнка
14.08.1905
Дочь: Деконская (Рагозина) Елена Дмитриевна
Мать ребёнка: Рагозина (Головнина) Серафима Сергеевна
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Пальковская (Рагозина) Татьяна Дмитриевна
Мать ребёнка: Рагозина (Головнина) Серафима Сергеевна
Смерть
1940
Похороны
Неизвестно