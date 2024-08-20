Рагозина (Головнина) Серафима Сергеевна
Место рожденияКрасильники Спасского уезда Рязанской губернии
Дата рождения29.03.1877
Дата смерти1949
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1877
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.08.1899
Сын: Рагозин Сергей Дмитриевич
Отец ребёнка: Рагозин Дмитрий Петрович
Рождение ребёнка
03.04.1901
Дочь: Блинова (Рагозина) Мария Дмитриевна
Отец ребёнка: Рагозин Дмитрий Петрович
Рождение ребёнка
13.09.1902
Сын: Рагозин Дмитрий Дмитриевич
Отец ребёнка: Рагозин Дмитрий Петрович
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Кателина (Рагозина) Наталья Дмитриевна
Отец ребёнка: Рагозин Дмитрий Петрович
Рождение ребёнка
14.08.1905
Дочь: Деконская (Рагозина) Елена Дмитриевна
Отец ребёнка: Рагозин Дмитрий Петрович
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Пальковская (Рагозина) Татьяна Дмитриевна
Отец ребёнка: Рагозин Дмитрий Петрович
Смерть
1949
Похороны
Неизвестно