Рагозина (Головнина) Серафима Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРагозина (Головнина) Серафима Сергеевна

Рагозина (Головнина) Серафима Сергеевна

avatar

Место рождения

Красильники Спасского уезда Рязанской губернии

Дата рождения

29.03.1877

Дата смерти

1949

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.08.1899

Сын: Рагозин Сергей Дмитриевич

Отец ребёнка: Рагозин Дмитрий Петрович

Рождение ребёнка
03.04.1901

Дочь: Блинова (Рагозина) Мария Дмитриевна

Отец ребёнка: Рагозин Дмитрий Петрович

Рождение ребёнка
13.09.1902

Сын: Рагозин Дмитрий Дмитриевич

Отец ребёнка: Рагозин Дмитрий Петрович

Рождение ребёнка
1904

Дочь: Кателина (Рагозина) Наталья Дмитриевна

Отец ребёнка: Рагозин Дмитрий Петрович

Рождение ребёнка
14.08.1905

Дочь: Деконская (Рагозина) Елена Дмитриевна

Отец ребёнка: Рагозин Дмитрий Петрович

Рождение ребёнка
1909

Дочь: Пальковская (Рагозина) Татьяна Дмитриевна

Отец ребёнка: Рагозин Дмитрий Петрович

Смерть
1949
Похороны
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.