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Гертнер Клаус Германович
Гертнер Клаус Германович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
?.11.1952
Пол
Мужской
Отец
Гертнер Герман
Мать
Антич (Миллер) Ксения Михайловна
1938 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АЗ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
?.11.1952
Отец:
Гертнер Герман
Мать:
Антич Ксения Михайловна
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