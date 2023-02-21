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Гертнер Клаус Германович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.11.1952

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.11.1952

Отец: Гертнер Герман

Мать: Антич Ксения Михайловна

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