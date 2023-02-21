Гертнер Герман
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
С 10.03.1952 по 1968
Жена: Антич Ксения Михайловна
г. Мюнхен, Бавария, Федеративная Республика Германия
Рождение ребёнка
?.11.1952
Мать ребёнка: Антич Ксения Михайловна
Рождение ребёнка
?.11.1958
Сын: Гертнер Михаил Германович
Мать ребёнка: Антич Ксения Михайловна
Смерть
Неизвестно