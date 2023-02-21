Гертнер Герман — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гертнер Герман

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
С 10.03.1952 по 1968

Жена: Антич Ксения Михайловна

г. Мюнхен, Бавария, Федеративная Республика Германия
Рождение ребёнка
?.11.1952

Сын: Гертнер Клаус Германович

Мать ребёнка: Антич Ксения Михайловна

Рождение ребёнка
?.11.1958

Сын: Гертнер Михаил Германович

Мать ребёнка: Антич Ксения Михайловна

Смерть
Неизвестно
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