Грабовская Людмила Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грабовская Людмила Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.12.1917

Дочь: Белоликова Светлана Иосифовна

Отец ребёнка: Грабовский Иосиф Захарович

Юрковка, Винницкая область, Украина
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галина

Отец ребёнка: Грабовский Иосиф Захарович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Грабовский Юрий

Отец ребёнка: Грабовский Иосиф Захарович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Грабовский Себастьян

Отец ребёнка: Грабовский Иосиф Захарович

Смерть
Неизвестно
Белореченск
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Белореченск
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