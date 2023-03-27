Грабовский Иосиф Захарович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
08.12.1917
Дочь: Белоликова Светлана Иосифовна
Мать ребёнка: Грабовская Людмила Петровна
Юрковка, Винницкая область, Украина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Галина
Мать ребёнка: Грабовская Людмила Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Грабовский Юрий
Мать ребёнка: Грабовская Людмила Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Грабовский Себастьян
Мать ребёнка: Грабовская Людмила Петровна
Смерть
Неизвестно
Белореченск
Похороны
Неизвестно
Белореченск