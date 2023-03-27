Грабовский Иосиф Захарович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грабовский Иосиф Захарович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.12.1917

Дочь: Белоликова Светлана Иосифовна

Мать ребёнка: Грабовская Людмила Петровна

Юрковка, Винницкая область, Украина
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галина

Мать ребёнка: Грабовская Людмила Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Грабовский Юрий

Мать ребёнка: Грабовская Людмила Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Грабовский Себастьян

Мать ребёнка: Грабовская Людмила Петровна

Смерть
Неизвестно
Белореченск
Похороны
Неизвестно
Белореченск
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