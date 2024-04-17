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Потанин Андрей Петрович

Место рождения

Ирбит, город Ирбит, Свердловская область

Дата рождения

1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1879 г.р.

Дети

Добавил:

вя
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: не указан

Мать: не указана

Ирбит, город Ирбит, Свердловская область
Бракосочетание
05.02.1903

Жена: Потанина Таисия Ивановна

Дочь купца 2ой гильдии Ивана Соколова Венчание г.Омск Успенский кафедральный собор
Рождение ребёнка
27.05.1908

Дочь: Замолодская Ольга Андреевна

Мать ребёнка: Потанина Таисия Ивановна

Омск, город Омск, Омская область
Смерть
Неизвестно
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