Потанин Андрей Петрович
Место рождения
Дата рождения1874
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Бракосочетание
05.02.1903
Жена: Потанина Таисия Ивановна
Дочь купца 2ой гильдии Ивана Соколова Венчание г.Омск Успенский кафедральный собор
Рождение ребёнка
27.05.1908
Дочь: Замолодская Ольга Андреевна
Мать ребёнка: Потанина Таисия Ивановна
Омск, город Омск, Омская область
Смерть
Неизвестно