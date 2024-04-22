Замолодская (Потанина) Ольга Андреевна
Место рождения
Дата рождения27.05.1908
Дата смерти30.09.1994
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1908
Отец: Потанин Андрей Петрович
Мать: Потанина Таисия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Замолодский Юрий Леонидович
Отец ребёнка: Замолодский Леонид Петрович
Смерть
30.09.1994
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область