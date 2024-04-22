Замолодская (Потанина) Ольга Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Замолодская (Потанина) Ольга Андреевна

Место рождения

Омск, город Омск, Омская область

Дата рождения

27.05.1908

Дата смерти

30.09.1994

Пол

Женский

Добавил:

вя
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1908

Отец: Потанин Андрей Петрович

Мать: Потанина Таисия Ивановна

Омск, город Омск, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Замолодский Леонид Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Замолодский Юрий Леонидович

Отец ребёнка: Замолодский Леонид Петрович

Смерть
30.09.1994
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
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