Лапин Иван 1921 — найти родственников по фамилии на Familio
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Лапин Иван

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1921

Дата смерти

02.06.1963

Пол

Мужской

Отец

1879 г.р.

Мать

Жена

Дети

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1951 г.р.
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Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921

Отец: Лапинъ Ѳеодоръ Никифоров

Мать: Лапина Агафья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лапина Валентина

Рождение ребёнка
02.08.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лапина Валентина

Рождение ребёнка
15.02.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лапина Валентина

Рождение ребёнка
1951

Сын: Лапин Михаил

Мать ребёнка: Лапина Валентина

Рождение ребёнка
02.05.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лапина Валентина

Рождение ребёнка
1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лапина Валентина

Смерть
02.06.1963

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