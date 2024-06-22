Лапин Иван
Место рожденияНе указано
Дата рождения1921
Дата смерти02.06.1963
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921
Отец: Лапинъ Ѳеодоръ Никифоров
Мать: Лапина Агафья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лапина Валентина
Рождение ребёнка
02.08.1946
Рождение ребёнка
15.02.1948
Рождение ребёнка
1951
Сын: Лапин Михаил
Мать ребёнка: Лапина Валентина
Рождение ребёнка
02.05.1953
Рождение ребёнка
1956
Смерть
02.06.1963