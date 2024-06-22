Лапина Агафья Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиЛапина Агафья

Лапина Агафья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Василий

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лапинъ Ѳеодоръ Никифоров

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Муромова (Лапина) Анна

Отец ребёнка: Лапинъ Ѳеодоръ Никифоров

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лапин Яков

Отец ребёнка: Лапинъ Ѳеодоръ Никифоров

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бухарева (Лапина) Ольга

Отец ребёнка: Лапинъ Ѳеодоръ Никифоров

Рождение ребёнка
10.01.1910

Сын: Лапинъ Петръ Ѳеодоровъ

Отец ребёнка: Лапинъ Ѳеодоръ Никифоров

Чкаловская Обл., Бузулукский Р-Н, Старо-Тепловский С/С, Ст. Тепловка
Рождение ребёнка
1921

Сын: Лапин Иван

Отец ребёнка: Лапинъ Ѳеодоръ Никифоров

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.