Лапина Агафья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Василий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Муромова (Лапина) Анна
Отец ребёнка: Лапинъ Ѳеодоръ Никифоров
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лапин Яков
Отец ребёнка: Лапинъ Ѳеодоръ Никифоров
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бухарева (Лапина) Ольга
Отец ребёнка: Лапинъ Ѳеодоръ Никифоров
Рождение ребёнка
10.01.1910
Отец ребёнка: Лапинъ Ѳеодоръ Никифоров
Чкаловская Обл., Бузулукский Р-Н, Старо-Тепловский С/С, Ст. Тепловка
Рождение ребёнка
1921
Сын: Лапин Иван
Отец ребёнка: Лапинъ Ѳеодоръ Никифоров
Смерть
Неизвестно