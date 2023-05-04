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Козалетов Алексей

Место рождения

Апухлицы, Старицкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

До 1897

Дата смерти

После 15.01.1913 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1897

Отец: не указан

Мать: не указана

Апухлицы, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Поручитель
07.05.1911 ст.
Зиновьево, Калининский муниципальный район, Тверская область
Зиновьино, Рождество-Богородицкая церковь 07.05.1911 Шилова крестьянский сын Александр Николаевич Соловьев Сотчина крестьянская дочь Надежда Никитична по жениху Войлово крестьянин Михаил Никитич В... Показать все
Поручитель
14.01.1913 ст.
Ильинское, Емельяновская волость, Старицкий уезд
Ильинская церковь, Старицкого уезда, Емельяновской волости, села Ильинского 14.01.1913 Апухлицы крестьянский сын Михаил Яковлевич Козалетов Сотчина крестьянская девица Анастасия Никитична по жениху ... Показать все
Смерть
После 15.01.1913 ст.

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