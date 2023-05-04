Козалетов Алексей
Место рождения
Дата рожденияДо 1897
Дата смертиПосле 15.01.1913 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1897
Отец: не указан
Мать: не указана
Поручитель
07.05.1911 ст.
Зиновьево, Калининский муниципальный район, Тверская область
Зиновьино, Рождество-Богородицкая церковь 07.05.1911 Шилова крестьянский сын Александр Николаевич Соловьев Сотчина крестьянская дочь Надежда Никитична по жениху Войлово крестьянин Михаил Никитич В... Показать все
Поручитель
14.01.1913 ст.
Ильинское, Емельяновская волость, Старицкий уезд
Ильинская церковь, Старицкого уезда, Емельяновской волости, села Ильинского 14.01.1913 Апухлицы крестьянский сын Михаил Яковлевич Козалетов Сотчина крестьянская девица Анастасия Никитична по жениху ... Показать все
Смерть
После 15.01.1913 ст.