Смирнов Петр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнов Петр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
1939 г.р.
1940 г.р.

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смирнов Анатолий

Мать ребёнка: Мать Зоя

Рождение ребёнка
1939

Дочь: Евграфова (Смирнова) Зоя

Мать ребёнка: Мать Зоя

Рождение ребёнка
10.02.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мать Зоя

Рождение ребёнка
1940

Дочь: Ершова (Смирнова) Анна

Мать ребёнка: Мать Зоя

Смерть
Неизвестно

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