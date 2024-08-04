Тюменцев Петр Васильев
Место рожденияБуганская
Дата рожденияОколо 1860
Дата смертиПосле 1896
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
08.02.1880 ст.
Рождение ребёнка
13.11.1881 ст.
Дочь: Тюменцева Екатерина Петрова
Мать ребёнка: Тюменцева (Отраднова) Афросинья (Ефросинья) Гаврилова
Рождение ребёнка
1885
Мать ребёнка: Тюменцева (Отраднова) Афросинья (Ефросинья) Гаврилова
Рождение ребёнка
13.05.1891 ст.
Дочь: Тюменцева Клавдия Петрова
Мать ребёнка: Тюменцева (Отраднова) Афросинья (Ефросинья) Гаврилова
Рождение ребёнка
1895
Сын: Тюменцев Глеб Петров
Мать ребёнка: Тюменцева (Отраднова) Афросинья (Ефросинья) Гаврилова
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Тюменцева Фекла Петрова
Мать ребёнка: Тюменцева (Отраднова) Афросинья (Ефросинья) Гаврилова
Смерть
После 1896