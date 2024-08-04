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Тюменцев Петр Васильев

Место рождения

Буганская

Дата рождения

Около 1860

Дата смерти

После 1896

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
08.02.1880 ст.

Жена: Тюменцева (Отраднова) Афросинья (Ефросинья) Гаврилова

Рождение ребёнка
13.11.1881 ст.

Дочь: Тюменцева Екатерина Петрова

Мать ребёнка: Тюменцева (Отраднова) Афросинья (Ефросинья) Гаврилова

Рождение ребёнка
1885

Сын: Тюменцев Дмитрий Петров

Мать ребёнка: Тюменцева (Отраднова) Афросинья (Ефросинья) Гаврилова

Стрижево, Тарский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
13.05.1891 ст.

Дочь: Тюменцева Клавдия Петрова

Мать ребёнка: Тюменцева (Отраднова) Афросинья (Ефросинья) Гаврилова

Стрижево, Тарский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
1895

Сын: Тюменцев Глеб Петров

Мать ребёнка: Тюменцева (Отраднова) Афросинья (Ефросинья) Гаврилова

Стрижево, Тарский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
1896

Дочь: Тюменцева Фекла Петрова

Мать ребёнка: Тюменцева (Отраднова) Афросинья (Ефросинья) Гаврилова

Стрижево, Тарский округ, Сибирский край
Смерть
После 1896

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