Тюменцева (Отраднова) Афросинья (Ефросинья) Гаврилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТюменцева (Отраднова) Афросинья (Ефросинья) Гаврилова

Тюменцева (Отраднова) Афросинья (Ефросинья) Гаврилова

Место рождения

Бещаул, Нижнеомский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: не указан

Мать: не указана

Бещаул, Нижнеомский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
08.02.1880 ст.

Муж: Тюменцев Петр Васильев

Рождение ребёнка
13.11.1881 ст.

Дочь: Тюменцева Екатерина Петрова

Отец ребёнка: Тюменцев Петр Васильев

Рождение ребёнка
1885

Сын: Тюменцев Дмитрий Петров

Отец ребёнка: Тюменцев Петр Васильев

Стрижево, Тарский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
13.05.1891 ст.

Дочь: Тюменцева Клавдия Петрова

Отец ребёнка: Тюменцев Петр Васильев

Стрижево, Тарский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
1895

Сын: Тюменцев Глеб Петров

Отец ребёнка: Тюменцев Петр Васильев

Стрижево, Тарский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
1896

Дочь: Тюменцева Фекла Петрова

Отец ребёнка: Тюменцев Петр Васильев

Стрижево, Тарский округ, Сибирский край
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.