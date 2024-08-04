Тюменцева (Отраднова) Афросинья (Ефросинья) Гаврилова
Место рождения
Дата рождения1859
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
08.02.1880 ст.
Рождение ребёнка
13.11.1881 ст.
Дочь: Тюменцева Екатерина Петрова
Отец ребёнка: Тюменцев Петр Васильев
Рождение ребёнка
1885
Отец ребёнка: Тюменцев Петр Васильев
Рождение ребёнка
13.05.1891 ст.
Дочь: Тюменцева Клавдия Петрова
Отец ребёнка: Тюменцев Петр Васильев
Рождение ребёнка
1895
Сын: Тюменцев Глеб Петров
Отец ребёнка: Тюменцев Петр Васильев
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Тюменцева Фекла Петрова
Отец ребёнка: Тюменцев Петр Васильев
Смерть
Неизвестно