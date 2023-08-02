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Самара Николай Васильевич

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Место рождения

Вербовое

Дата рождения

19.08.1915

Дата смерти

24.09.1987

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1915

Отец: Самара Василий Моисеевич

Мать: Самара (Голубь) Евдокия Филипповна

Бракосочетание
1939

Жена: Самара (Пругло) Мария Андреевна

Военная служба
29.06.1941
Военная служба
21.02.1942
ЦАМО РФ , Ф - 58-818883-228
Рождение ребёнка
21.01.1950

Сын: Самара Володимир Николаевич

Мать ребёнка: Самара (Пругло) Мария Андреевна

Военная награда
06.04.1985
Приказом МО СССР награжден орденом "Отечественной войны" 2-й ст. ЦАМО РФ , Ф - шк-53,ящ-14,запись-81
Смерть
24.09.1987
Похороны
Неизвестно

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