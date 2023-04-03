Кальченко Евдокия (Ивановна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кальченко Евдокия (Ивановна)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кальченко Александр Кузьмич

Рождение ребёнка
15.02.1891

Сын: Кальченко Федор Александрович

Отец ребёнка: Кальченко Александр Кузьмич

Рождение ребёнка
23.09.1897

Дочь: Кальченко Фекла Александровна

Отец ребёнка: Кальченко Александр Кузьмич

Рождение ребёнка
17.02.1901

Дочь: Кальченко Марианна Александровна

Отец ребёнка: Кальченко Александр Кузьмич

Рождение ребёнка
13.06.1904

Дочь: Кальченко Акилина Александровна

Отец ребёнка: Кальченко Александр Кузьмич

Смерть
Неизвестно

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