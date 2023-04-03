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Кальченко Александр Кузьмич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кальченко Кузьма (Косма) Стефанович

Мать: Кальченко Екатерина Авраамовна

Рождение ребёнка
15.02.1891

Сын: Кальченко Федор Александрович

Мать ребёнка: Кальченко Евдокия (Ивановна)

Рождение ребёнка
23.09.1897

Дочь: Кальченко Фекла Александровна

Мать ребёнка: Кальченко Евдокия (Ивановна)

Рождение ребёнка
17.02.1901

Дочь: Кальченко Марианна Александровна

Мать ребёнка: Кальченко Евдокия (Ивановна)

Рождение ребёнка
13.06.1904

Дочь: Кальченко Акилина Александровна

Мать ребёнка: Кальченко Евдокия (Ивановна)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кальченко Евдокия (Ивановна)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Толокунь, Київська область
Смерть
Неизвестно
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