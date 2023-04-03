Кальченко Александр Кузьмич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.02.1891
Сын: Кальченко Федор Александрович
Мать ребёнка: Кальченко Евдокия (Ивановна)
Рождение ребёнка
23.09.1897
Дочь: Кальченко Фекла Александровна
Мать ребёнка: Кальченко Евдокия (Ивановна)
Рождение ребёнка
17.02.1901
Дочь: Кальченко Марианна Александровна
Мать ребёнка: Кальченко Евдокия (Ивановна)
Рождение ребёнка
13.06.1904
Дочь: Кальченко Акилина Александровна
Мать ребёнка: Кальченко Евдокия (Ивановна)
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Толокунь, Київська область
Смерть
Неизвестно