Трифанова Ираида Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.11.1984
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1984
Рождение ребёнка
13.06.2004
Сын: Трифанов Михаил Сергеевич
Отец ребёнка: Трифанов Сергей Михайлович
Рождение ребёнка
06.10.2009
Дочь: Трифанова Александра Сергеевна
Отец ребёнка: Трифанов Сергей Михайлович
Рождение ребёнка
14.04.2017
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Трифанов Сергей Михайлович