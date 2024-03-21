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Трифанова Ираида Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.11.1984

Пол

Женский

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1984

Отец: Квашнин Александр Анатольевич

Мать: Квашнина Валентина Николаевна

Рождение ребёнка
13.06.2004

Сын: Трифанов Михаил Сергеевич

Отец ребёнка: Трифанов Сергей Михайлович

Рождение ребёнка
06.10.2009

Дочь: Трифанова Александра Сергеевна

Отец ребёнка: Трифанов Сергей Михайлович

Рождение ребёнка
14.04.2017

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Трифанов Сергей Михайлович

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