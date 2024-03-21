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Трифанов Сергей Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.02.1982

Пол

Мужской

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1982

Отец: Трифанов Михаил Павлович

Мать: Трифанова Елена Васильевна

Рождение ребёнка
13.06.2004

Сын: Трифанов Михаил Сергеевич

Мать ребёнка: Трифанова Ираида Александровна

Рождение ребёнка
06.10.2009

Дочь: Трифанова Александра Сергеевна

Мать ребёнка: Трифанова Ираида Александровна

Рождение ребёнка
14.04.2017

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Трифанова Ираида Александровна

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