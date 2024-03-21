Трифанов Сергей Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.02.1982
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1982
Рождение ребёнка
13.06.2004
Сын: Трифанов Михаил Сергеевич
Мать ребёнка: Трифанова Ираида Александровна
Рождение ребёнка
06.10.2009
Дочь: Трифанова Александра Сергеевна
Мать ребёнка: Трифанова Ираида Александровна
Рождение ребёнка
14.04.2017
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Трифанова Ираида Александровна