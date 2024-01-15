Пьянова Пелагея Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1724
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1724
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1745
Дочь: (Пьянова) Алёна Алексеева
Отец ребёнка: Пьянов Алексей Степанов
Рождение ребёнка
1749
Дочь: (Пьянова) Дарья Алексеева
Отец ребёнка: Пьянов Алексей Степанов
Рождение ребёнка
1751
Отец ребёнка: Пьянов Алексей Степанов
Рождение ребёнка
1753
Отец ребёнка: Пьянов Алексей Степанов
Рождение ребёнка
1761
Сын: Пьянов Иван Алексеев
Отец ребёнка: Пьянов Алексей Степанов
Смерть
Неизвестно