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Пьянова Пелагея Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1724

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1724

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1745

Дочь: (Пьянова) Алёна Алексеева

Отец ребёнка: Пьянов Алексей Степанов

Рождение ребёнка
1749

Дочь: (Пьянова) Дарья Алексеева

Отец ребёнка: Пьянов Алексей Степанов

Рождение ребёнка
1751

Сын: Пьянов Фёдор Алексеев

Отец ребёнка: Пьянов Алексей Степанов

Рождение ребёнка
1753

Сын: Пьянов Герасим Алексеев

Отец ребёнка: Пьянов Алексей Степанов

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1761

Сын: Пьянов Иван Алексеев

Отец ребёнка: Пьянов Алексей Степанов

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно

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