Константинова (Скороходова) Анна Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Константинова (Скороходова) Анна Григорьевна

Место рождения

Каменка, Богородицкий уезд, Тульская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Каменка, Богородицкий уезд, Тульская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Константинов Иван Михайлович

Рождение ребёнка
1892

Сын: Константинов Сергей Иванович

Отец ребёнка: Константинов Иван Михайлович

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1893

Дочь: Константинова Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Константинов Иван Михайлович

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1895

Дочь: Константинова Мария Ивановна

Отец ребёнка: Константинов Иван Михайлович

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1897

Дочь: Константинова Любовь Ивановна

Отец ребёнка: Константинов Иван Михайлович

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1901

Сын: Константинов Сергей Иванович

Отец ребёнка: Константинов Иван Михайлович

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1901

Дочь: Константинова Любовь Ивановна

Отец ребёнка: Константинов Иван Михайлович

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1905

Дочь: Константинова Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Константинов Иван Михайлович

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1908

Сын: Константинов Михаил Иванович

Отец ребёнка: Константинов Иван Михайлович

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1911

Сын: Константинов Семён Иванович

Отец ребёнка: Константинов Иван Михайлович

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд

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