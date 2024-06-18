Константинов Иван Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКонстантинов Иван Михайлович

Константинов Иван Михайлович

Место рождения

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Константинов Михаил Иванович

Мать: Константинова Анастасия Васильевна

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Константинова (Скороходова) Анна Григорьевна

Рождение ребёнка
1892

Сын: Константинов Сергей Иванович

Мать ребёнка: Константинова (Скороходова) Анна Григорьевна

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1893

Дочь: Константинова Анастасия Ивановна

Мать ребёнка: Константинова (Скороходова) Анна Григорьевна

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1895

Дочь: Константинова Мария Ивановна

Мать ребёнка: Константинова (Скороходова) Анна Григорьевна

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1897

Дочь: Константинова Любовь Ивановна

Мать ребёнка: Константинова (Скороходова) Анна Григорьевна

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1901

Сын: Константинов Сергей Иванович

Мать ребёнка: Константинова (Скороходова) Анна Григорьевна

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1901

Дочь: Константинова Любовь Ивановна

Мать ребёнка: Константинова (Скороходова) Анна Григорьевна

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1905

Дочь: Константинова Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Константинова (Скороходова) Анна Григорьевна

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1908

Сын: Константинов Михаил Иванович

Мать ребёнка: Константинова (Скороходова) Анна Григорьевна

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1911

Сын: Константинов Семён Иванович

Мать ребёнка: Константинова (Скороходова) Анна Григорьевна

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд

Мы используем куки для улучшения работы сайта.