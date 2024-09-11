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Гурьянов Никифор Алексеевич

Место рождения

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

03.02.1859 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1859 ст.

Отец: Гурьянов Алексей Егорович

Мать: Гурьянова Улита Емельяновна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гурьянов Трофим Никифорович

Мать ребёнка: Гурьянова Анисья Львовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гурьянов Федор Никифорович

Мать ребёнка: Гурьянова Анисья Львовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гурьянова Анисья Львовна

Рождение ребёнка
1885

Сын: Гурьянов Илларион Никифорович

Мать ребёнка: Гурьянова Анисья Львовна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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