Гурьянов Никифор Алексеевич
Место рождения
Дата рождения03.02.1859 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1859 ст.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гурьянов Трофим Никифорович
Мать ребёнка: Гурьянова Анисья Львовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гурьянов Федор Никифорович
Мать ребёнка: Гурьянова Анисья Львовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гурьянова Анисья Львовна
Рождение ребёнка
1885
Сын: Гурьянов Илларион Никифорович
Мать ребёнка: Гурьянова Анисья Львовна
Смерть
Неизвестно