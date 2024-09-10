Гурьянова Улита Емельяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гурьянова Улита Емельяновна

Место рождения

Куралово, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1830

Дата смерти

1912

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Емельян Абрамович

Мать: не указана

Куралово, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гурьянов Евлампий Алексеевич

Отец ребёнка: Гурьянов Алексей Егорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гурьянов Алексей Егорович

Рождение ребёнка
03.02.1859 ст.

Сын: Гурьянов Никифор Алексеевич

Отец ребёнка: Гурьянов Алексей Егорович

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
1912
Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

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