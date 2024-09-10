Гурьянова Улита Емельяновна
Место рождения
Дата рождения1830
Дата смерти1912
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: Емельян Абрамович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гурьянов Евлампий Алексеевич
Отец ребёнка: Гурьянов Алексей Егорович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.02.1859 ст.
Сын: Гурьянов Никифор Алексеевич
Отец ребёнка: Гурьянов Алексей Егорович
Смерть
1912