Пелагея Дмитриева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
13.06.1925
Отец ребёнка: Карасев Алексей Тихонов
Рождение ребёнка
22.02.1928
Дочь: Карасева Пелагея Алексеевна
Отец ребёнка: Карасев Алексей Тихонов
Рождение ребёнка
1931
Сын: Карасев Василий Алексеевич
Отец ребёнка: Карасев Алексей Тихонов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно