Пелагея Дмитриева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пелагея Дмитриева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.06.1925

Сын: Красев Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Карасев Алексей Тихонов

Рождение ребёнка
22.02.1928

Дочь: Карасева Пелагея Алексеевна

Отец ребёнка: Карасев Алексей Тихонов

Рождение ребёнка
1931

Сын: Карасев Василий Алексеевич

Отец ребёнка: Карасев Алексей Тихонов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карасев Алексей Тихонов

Смерть
Неизвестно
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