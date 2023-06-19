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Карасев Алексей Тихонов

Место рождения

Введенское, Одинцовский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

1901

Дата смерти

1971

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: Карасев Тихон Федоров

Мать: Малькова Александра Иванова

Введенское, Одинцовский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
13.06.1925

Сын: Красев Иван Алексеевич

Мать ребёнка: Пелагея Дмитриева

Рождение ребёнка
22.02.1928

Дочь: Карасева Пелагея Алексеевна

Мать ребёнка: Пелагея Дмитриева

Рождение ребёнка
1931

Сын: Карасев Василий Алексеевич

Мать ребёнка: Пелагея Дмитриева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пелагея Дмитриева

Смерть
1971