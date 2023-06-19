Карасев Алексей Тихонов
Место рождения
Дата рождения1901
Дата смерти1971
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901
Отец: Карасев Тихон Федоров
Рождение ребёнка
13.06.1925
Мать ребёнка: Пелагея Дмитриева
Рождение ребёнка
22.02.1928
Дочь: Карасева Пелагея Алексеевна
Мать ребёнка: Пелагея Дмитриева
Рождение ребёнка
1931
Сын: Карасев Василий Алексеевич
Мать ребёнка: Пелагея Дмитриева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пелагея Дмитриева
Смерть
1971