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Тимофей Афанасьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1749

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749

Отец: Афанасий Лукин

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Тимофеева

Мать ребёнка: Устинья Тимофеева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Георгий Тимофеев

Мать ребёнка: Устинья Тимофеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Устинья Тимофеева

Смерть
Неизвестно

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