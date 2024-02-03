Тимофей Афанасьев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1749
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749
Отец: Афанасий Лукин
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Тимофеева
Мать ребёнка: Устинья Тимофеева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Георгий Тимофеев
Мать ребёнка: Устинья Тимофеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Устинья Тимофеева
Смерть
Неизвестно