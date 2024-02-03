Устинья Тимофеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1747
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Тимофеева
Отец ребёнка: Тимофей Афанасьев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Георгий Тимофеев
Отец ребёнка: Тимофей Афанасьев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тимофей Афанасьев
Смерть
Неизвестно