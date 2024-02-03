Устинья Тимофеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Устинья Тимофеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1747

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1749 г.р.

Дети

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Тимофеева

Отец ребёнка: Тимофей Афанасьев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Георгий Тимофеев

Отец ребёнка: Тимофей Афанасьев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тимофей Афанасьев

Смерть
Неизвестно

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