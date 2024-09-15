Ярунина (Рышкова) Марья Григорьевна 1820 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ярунина (Рышкова) Марья Григорьевна

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Рышков Григорий Иванович

Мать: Рышкова Анисья

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 78л
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ярунин Степан Карпович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАПК, 37-3-174 ГАСО, 179-1-213-36л
Рождение ребёнка
1847

Дочь: (Ярунина) Агафья Степановна

Отец ребёнка: Ярунин Степан Карпович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-36л
Рождение ребёнка
1852

Дочь: (Ярунина) Вера Степановна

Отец ребёнка: Ярунин Степан Карпович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-36л
Смерть
Неизвестно

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