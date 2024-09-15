Ярунина (Рышкова) Марья Григорьевна
Место рождения
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: Рышков Григорий Иванович
Мать: Рышкова Анисья
ГАСО, рев1834, 78л
Бракосочетание
Неизвестно
ГАПК, 37-3-174 ГАСО, 179-1-213-36л
Рождение ребёнка
1847
Дочь: (Ярунина) Агафья Степановна
Отец ребёнка: Ярунин Степан Карпович
ГАСО, 179-1-213-36л
Рождение ребёнка
1852
Дочь: (Ярунина) Вера Степановна
Отец ребёнка: Ярунин Степан Карпович
ГАСО, 179-1-213-36л
Смерть
Неизвестно