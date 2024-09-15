Рышков Григорий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРышков Григорий Иванович

Рышков Григорий Иванович

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

Около 1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1794

Отец: Рышков Иван Алексеевич

Мать: Рышкова (Щербакова) Марья Григорьевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 83 лист
Бракосочетание
1816

Жена: Рышкова Анисья

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 78л
Рождение ребёнка
1817

Дочь: (Рышкова) Настасья Григорьевна

Мать ребёнка: Рышкова Анисья

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 78л
Рождение ребёнка
1820

Дочь: Ярунина (Рышкова) Марья Григорьевна

Мать ребёнка: Рышкова Анисья

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 78л
Рождение ребёнка
1822

Сын: Рышков Сила Григорьевич

Мать ребёнка: Рышкова Анисья

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 77об
Рождение ребёнка
1826

Дочь: (Рышкова) Матрена Григорьевна

Мать ребёнка: Рышкова Анисья

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 78л
Рождение ребёнка
1829

Дочь: (Рышкова) Федосья Григорьевна

Мать ребёнка: Рышкова Анисья

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 78л
Рождение ребёнка
1830

Сын: Рышков Антон Григорьевич

Мать ребёнка: Рышкова Анисья

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 77л
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Шмелева (Рышкова) Евдокия Григорьевна

Мать ребёнка: Рышкова Анисья

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 78л
Рождение ребёнка
1839

Сын: Рышков Павел Григорьевич

Мать ребёнка: Рышкова Анисья

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-118об
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.