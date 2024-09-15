Рышков Григорий Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1794
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1794
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 83 лист
Бракосочетание
1816
Жена: Рышкова Анисья
ГАСО, рев1834, 78л
Рождение ребёнка
1817
Дочь: (Рышкова) Настасья Григорьевна
Мать ребёнка: Рышкова Анисья
ГАСО, рев1834, 78л
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Ярунина (Рышкова) Марья Григорьевна
Мать ребёнка: Рышкова Анисья
ГАСО, рев1834, 78л
Рождение ребёнка
1822
Мать ребёнка: Рышкова Анисья
ГАСО, рев1834, 77об
Рождение ребёнка
1826
Дочь: (Рышкова) Матрена Григорьевна
Мать ребёнка: Рышкова Анисья
ГАСО, рев1834, 78л
Рождение ребёнка
1829
Дочь: (Рышкова) Федосья Григорьевна
Мать ребёнка: Рышкова Анисья
ГАСО, рев1834, 78л
Рождение ребёнка
1830
Мать ребёнка: Рышкова Анисья
ГАСО, рев1834, 77л
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Шмелева (Рышкова) Евдокия Григорьевна
Мать ребёнка: Рышкова Анисья
ГАСО, рев1834, 78л
Рождение ребёнка
1839
Мать ребёнка: Рышкова Анисья
ГАСО, 179-1-213-118об
Смерть
Неизвестно