Пронин Даниил Астафьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пронин Даниил Астафьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.04.1896

Дочь: Пронина Пелагея Даниловна

Мать ребёнка: Пронина Ксения Кузьминична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пронин Василий Данилович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пронина Наталья Даниловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пронин Филипп Данилович

Мать ребёнка: Пронина Ксения Кузьминична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пронин Александр Данилович

Мать ребёнка: Пронина Ксения Кузьминична

Смерть
Неизвестно
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