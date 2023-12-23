Пронин Даниил Астафьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
26.04.1896
Дочь: Пронина Пелагея Даниловна
Мать ребёнка: Пронина Ксения Кузьминична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пронина Наталья Даниловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Пронина Ксения Кузьминична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пронин Александр Данилович
Мать ребёнка: Пронина Ксения Кузьминична
Смерть
Неизвестно