Пронина Ксения Кузьминична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.04.1896
Дочь: Пронина Пелагея Даниловна
Отец ребёнка: Пронин Даниил Астафьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Пронин Даниил Астафьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пронин Александр Данилович
Отец ребёнка: Пронин Даниил Астафьевич
Смерть
Неизвестно