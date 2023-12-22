Мануйлович (Гультяева) Феврония Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мануйлович (Гультяева) Феврония Васильевна

Место рождения

Дощерево, Гультяевская волость, Невельский уезд

Дата рождения

28.06.1877 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1877 ст.

Отец: Гультяев Василий Аристархович

Мать: Гультяева Софья Никитична

Дощерево, Гультяевская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
28.01.1901 ст.

Муж: Мануйлович Абрам Петрович

Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
04.12.1901 ст.

Дочь: Мануйлович Варвара Абрамовна

Отец ребёнка: Мануйлович Абрам Петрович

Безтолковица, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
07.10.1903 ст.

Дочь: Мануйлович Пелагея Абрамовна

Отец ребёнка: Мануйлович Абрам Петрович

Безтолковица, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
27.09.1905 ст.

Дочь: Мануйлович Надежда Абрамовна

Отец ребёнка: Мануйлович Абрам Петрович

Безтолковица, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
10.08.1913 ст.

Сын: Мануйлович Лаврентий Абрамович

Отец ребёнка: Мануйлович Абрам Петрович

Безтолковица, Гультяевская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно

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