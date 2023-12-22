Мануйлович (Гультяева) Феврония Васильевна
Место рождения
Дата рождения28.06.1877 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1877 ст.
Бракосочетание
28.01.1901 ст.
Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
04.12.1901 ст.
Дочь: Мануйлович Варвара Абрамовна
Отец ребёнка: Мануйлович Абрам Петрович
Рождение ребёнка
07.10.1903 ст.
Дочь: Мануйлович Пелагея Абрамовна
Отец ребёнка: Мануйлович Абрам Петрович
Рождение ребёнка
27.09.1905 ст.
Дочь: Мануйлович Надежда Абрамовна
Отец ребёнка: Мануйлович Абрам Петрович
Рождение ребёнка
10.08.1913 ст.
Сын: Мануйлович Лаврентий Абрамович
Отец ребёнка: Мануйлович Абрам Петрович
Смерть
Неизвестно