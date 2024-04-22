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Мануйлович Абрам Петрович

Место рождения

Безтолковица, Гультяевская волость, Невельский уезд

Дата рождения

1879

Дата смерти

1948

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: не указан

Мать: не указана

Безтолковица, Гультяевская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
28.01.1901 ст.

Жена: Мануйлович Феврония Васильевна

Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
04.12.1901 ст.

Дочь: Мануйлович Варвара Абрамовна

Мать ребёнка: Мануйлович Феврония Васильевна

Безтолковица, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
07.10.1903 ст.

Дочь: Мануйлович Пелагея Абрамовна

Мать ребёнка: Мануйлович Феврония Васильевна

Безтолковица, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
27.09.1905 ст.

Дочь: Мануйлович Надежда Абрамовна

Мать ребёнка: Мануйлович Феврония Васильевна

Безтолковица, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
10.08.1913 ст.

Сын: Мануйлович Лаврентий Абрамович

Мать ребёнка: Мануйлович Феврония Васильевна

Безтолковица, Гультяевская волость, Невельский уезд
Смерть
1948
Безтолковица, Гультяевская волость, Невельский уезд
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