Мануйлович Абрам Петрович
Место рождения
Дата рождения1879
Дата смерти1948
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Бракосочетание
28.01.1901 ст.
Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
04.12.1901 ст.
Дочь: Мануйлович Варвара Абрамовна
Мать ребёнка: Мануйлович Феврония Васильевна
Рождение ребёнка
07.10.1903 ст.
Дочь: Мануйлович Пелагея Абрамовна
Мать ребёнка: Мануйлович Феврония Васильевна
Рождение ребёнка
27.09.1905 ст.
Дочь: Мануйлович Надежда Абрамовна
Мать ребёнка: Мануйлович Феврония Васильевна
Рождение ребёнка
10.08.1913 ст.
Сын: Мануйлович Лаврентий Абрамович
Мать ребёнка: Мануйлович Феврония Васильевна
Смерть
1948