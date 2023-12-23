Филимонов Василий Афонасьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1909
Дата смерти18.10.1941
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Призыв на военную службу
18.10.1941
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Филимонов Владимир Васильевич
Мать ребёнка: Филимонов Евдокия Гавриловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лысова Маргарита Васильевна
Мать ребёнка: Филимонов Евдокия Гавриловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дроздова Руфина Васильевна
Мать ребёнка: Филимонов Евдокия Гавриловна
Военная служба
Неизвестно
Смерть
18.10.1941