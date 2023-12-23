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Филимонов Василий Афонасьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1909

Дата смерти

18.10.1941

Пол

Мужской

Добавил:

ОД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: не указан

Мать: не указана

Призыв на военную службу
18.10.1941
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Филимонов Владимир Васильевич

Мать ребёнка: Филимонов Евдокия Гавриловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лысова Маргарита Васильевна

Мать ребёнка: Филимонов Евдокия Гавриловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дроздова Руфина Васильевна

Мать ребёнка: Филимонов Евдокия Гавриловна

Военная служба
Неизвестно
Смерть
18.10.1941
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