Филимонов (Пудовкина) Евдокия Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филимонов (Пудовкина) Евдокия Гавриловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.08.1909

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1909

Отец: Пудовкин Гаврил Андреевич

Мать: Пудовкина Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Филимонов Владимир Васильевич

Отец ребёнка: Филимонов Василий Афонасьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лысова Маргарита Васильевна

Отец ребёнка: Филимонов Василий Афонасьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дроздова Руфина Васильевна

Отец ребёнка: Филимонов Василий Афонасьевич

Смерть
Неизвестно
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