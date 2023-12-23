Филимонов (Пудовкина) Евдокия Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.08.1909
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1909
Отец: Пудовкин Гаврил Андреевич
Мать: Пудовкина Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Филимонов Владимир Васильевич
Отец ребёнка: Филимонов Василий Афонасьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лысова Маргарита Васильевна
Отец ребёнка: Филимонов Василий Афонасьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дроздова Руфина Васильевна
Отец ребёнка: Филимонов Василий Афонасьевич
Смерть
Неизвестно