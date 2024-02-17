Докторова Пелагея Емельяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Докторова Пелагея Емельяновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1817

Дата смерти

26.11.1897 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: Емельян

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1847

Сын: Докторов Федор Тимофеевич

Отец ребёнка: Докторов Тимофей Панфилович

Степное Матюнино, Майнский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Докторова Афанасия Тимофеевна

Отец ребёнка: Докторов Тимофей Панфилович

Степное Матюнино, Майнский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Докторов Тимофей Панфилович

Смерть
26.11.1897 ст.
Айтуган-Дурасово, Федоровский муниципальный район, Республика Башкортостан
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