Докторова Пелагея Емельяновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1817
Дата смерти26.11.1897 ст.
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: Емельян
Рождение ребёнка
1847
Сын: Докторов Федор Тимофеевич
Отец ребёнка: Докторов Тимофей Панфилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Докторова Афанасия Тимофеевна
Отец ребёнка: Докторов Тимофей Панфилович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
26.11.1897 ст.
Айтуган-Дурасово, Федоровский муниципальный район, Республика Башкортостан