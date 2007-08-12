Гурина (Янковская) Мария Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гурина (Янковская) Мария Иосифовна

Место рождения

Россия

Дата рождения

01.02.1925

Дата смерти

12.08.2007

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1923 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1925

Отец: Янковский Иосиф

Мать: не указана

Россия
Рождение ребёнка
28.?.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гурин Алексей Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гурин Алексей Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гурин Алексей Андреевич

Смерть
12.08.2007
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