Гурина (Янковская) Мария Иосифовна
Место рожденияРоссия
Дата рождения01.02.1925
Дата смерти12.08.2007
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1925
Отец: Янковский Иосиф
Россия
Рождение ребёнка
28.?.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гурин Алексей Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гурин Алексей Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
12.08.2007