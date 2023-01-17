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Гурин Алексей Андреевич

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Место рождения

Россия

Дата рождения

30.03.1923

Дата смерти

16.03.1993

Пол

Мужской

Отец

1892 г.р.

Мать

1895 г.р.

Жена

1925 г.р.

Дети

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Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1923

Отец: Гурин Андрей Михайлович

Мать: Гурина Татьяна Афанасьевна

Россия
Образование
1934
Биринск, Шигонский муниципальный район, Самарская область
1-4 классы
Образование
1937
Кузькино, Шигонский муниципальный район, Самарская область
5-7 классы
Рождение ребёнка
28.?.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гурина Мария Иосифовна

Военная награда
06.04.1985
Приказом Министра Обороны СССР награжден Орденом Отечественной войны 2-й степени
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гурина Мария Иосифовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гурина Мария Иосифовна

Работа или профессия
Неизвестно
военнослужащий
Смерть
16.03.1993
Похороны
Неизвестно
Сызрань, Сызрань, Самарская область
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