Гурин Алексей Андреевич
Место рожденияРоссия
Дата рождения30.03.1923
Дата смерти16.03.1993
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1923
Россия
Образование
1934
Биринск, Шигонский муниципальный район, Самарская область
1-4 классы
Образование
1937
Кузькино, Шигонский муниципальный район, Самарская область
5-7 классы
Рождение ребёнка
28.?.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гурина Мария Иосифовна
Военная награда
06.04.1985
Приказом Министра Обороны СССР награжден Орденом Отечественной войны 2-й степени
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гурина Мария Иосифовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гурина Мария Иосифовна
Работа или профессия
Неизвестно
военнослужащий
Смерть
16.03.1993
Похороны
Неизвестно
Сызрань, Сызрань, Самарская область